İstanbul’da serin hava haziran ortasına kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul’un 16 Haziran’a kadar sıcaklamayacağını bildirdi.

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Sıcaklıkların hafta boyunca (perşembe ve cuma hariç) 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarıyla 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran’ı kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.