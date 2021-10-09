İstanbul’da ‘pole savaşı’: En hızlı Hamilton, ilk cep Bottas’ın

F1 Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton’ın cezası nedeniyle yarınki yarışa ilk cepten başlayacak.

Fotoğraf: AA

Türkiye geçen yıl, dokuz yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin yedinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İstanbul’da bu yılki yarış ise yarın saat 15:00’te başlayacak.

İstanbul Park’ta bugün yapılan sıralama turlarında en hızlı pilot 1.22.868’le Lewis Hamilton oldu.

Hamilton pist rekorunu kırmasına rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11’inci sıradan başlayacak.

Sıralama turlarında Valtteri Bottas ise 0.130 saniye daha yavaş kalarak ikinci sırayı aldı.

Ancak Hamilton’un cezası nedeniyle pole pozisyonu Bottas’ın. Sıralama turlarının en hızlı üçüncü pilotu Max Verstappen (Red Bull) ise yarışa ikinci sıradan başlama hakkını kazandı.

Sıralama turunda Ferrari’den Charles Leclerc dördüncü, Alpha Tauri’den Pierre Gasly beşinci, Alpine’den Fernando Alonso altıncı, Red Bull’dan Sergio Perez yedinci, McLaren’den Lando Norris sekizinci, Aston Martin’den Lance Stroll dokuzucuncu, Alpha Tauri’den Yuki Tsunoda ise onuncu oldu.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl ise yarı kapasiteyle yapılacak.

Pilotlar puan durumu

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yarınki yarış öncesi puan farkı iki.

Türkiye’deki 16’ncı etap öncesi pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Takımlar puan durumu

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet var.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix’sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor.

Mercedes’in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

​Türkiye Grand Prix’sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekilde:1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103