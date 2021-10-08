Formula 1’de sıra İstanbul’un: Pilot ve takımlarda son puan durumu nasıl?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Yarış pazar günü saat 15:00’te. Şampiyonluğun iki adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında İstanbul’daki yarış öncesi puan farkı iki. Takımlar klasmanında ise zirvede Mercedes var.

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Türkiye 2020’de, dokuz yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin yedinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Sezonun 16’ncı etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları, yarın saat 15:00’te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte.

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen yedi, Mercedes’ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix’sine kadar beş yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault’tan Esteban Ocon ve McLaren’dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Yarı kapasiteyle seyirci alınacak

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle düzenlenecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

Britanya’nın salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye’yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix’sini 70’i yabancı olmak üzere 100’den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1’de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı’na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix’sine son sıradan başlayacak. Bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriliyor.

Pilotlar puan durumu

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix’sine iki puan farkla başlayacak.

Türkiye’deki 16’ncı etap öncesi pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Takımlar puan durumu

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix’sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes’in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

​Türkiye Grand Prix’sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekilde: