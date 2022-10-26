İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş ile Zeytinburnu’nda 30 Ekim Pazar günü yapılacak koşu etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi’nden yapılan duyuruda, pazar günü düzenlenecek ‘Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K’ koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı‘nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

’13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’ kapsamında da 08.00-12.00’de araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle açıklandı:

“Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgrad Kapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi.”