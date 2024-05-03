İstanbul’da okul inşaatında askeri mühimmat çıktı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokul inşaatında 30 askeri mühimmat bulunduğunu açıkladı.

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Açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi’nde devam eden Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun inşaat alanında 30 korozyona (metal veya metal alaşımlarının oksitlenmesi veya çeşitli kimyasallarla aşınması) uğramış havan topu bulunduğu belirtildi.

Valiliğin duyurusu şöyle: “Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır.”