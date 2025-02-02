İstanbul'da ocakta en çok diş muayenesinin fiyatı arttı

İstanbul’da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ocakta fiyatı bir önceki aya göre en çok diş muayenesinin artarken en çok düşen ürünse kabak oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocakta perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Önceki aya göre İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki 336 ana üründen 240’ının fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü.

Ocakta sağlık harcamaları grubundaki diş muayenesi yüzde 66,67’yle fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları şöyle:

Edebi kitaplar: Yüzde 52,80

Dolgu: Yüzde 44,71

Diş çekimi: Yüzde 44,09

Köprü-otoyol, geçiş ücreti: Yüzde 43,89

Otopark: Yüzde 40

En çok kabağın fiyatı düştü

Ocakta gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundaki kabak yüzde 23,47’yle fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazılarıysa şöyle: