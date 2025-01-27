Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da bazı marketlerde kırmızı et fiyatları 'sabitlendi'

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketlerde kırmızı et fiyatları ramazan sonuna kadar ‘sabitlendi.’

Fotoğraf: AA

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere’ye karar İstanbul’daki 66 market, 2 bin 700’e yakın şubede geçerli olacak.


Bu marketler kıymanın kilosu 379, kuşbaşı etin kilosuysa 399 liradan satılacak.

‘Değerli etler’de de fiyatlar şöyle ‘sabit’ olacak: Tranç 459, kontrfile ve biftek 649, antrikot ve dana pirzola 699 lira.

Ekonomim‘in aktardığına göre Et ve Süt Kurumu ürünleri satan İstanbul PERDER üyesi marketler şöyle: Çapanet, Irmaklar, Altun, Anpa Gross, Aypa, Biçen, Birlik Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Gökkuşağı, Gümüş, Grup Gökkuşağı, Hakmar, Happy Center, Kılıç, Karabağ, Kim, Koçak, Mopaş, Onur, Örnek, Rota, Show, Snowy, Sarıyer.

Et üreticileri başkanı: Fiyatlarda ani bir artış olması için sebep yok

SON HABERLER