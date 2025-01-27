İstanbul'da bazı marketlerde kırmızı et fiyatları 'sabitlendi'

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketlerde kırmızı et fiyatları ramazan sonuna kadar ‘sabitlendi.’

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Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere’ye karar İstanbul’daki 66 market, 2 bin 700’e yakın şubede geçerli olacak.

Bu marketler kıymanın kilosu 379, kuşbaşı etin kilosuysa 399 liradan satılacak.

‘Değerli etler’de de fiyatlar şöyle ‘sabit’ olacak: Tranç 459, kontrfile ve biftek 649, antrikot ve dana pirzola 699 lira.

Ekonomim‘in aktardığına göre Et ve Süt Kurumu ürünleri satan İstanbul PERDER üyesi marketler şöyle: Çapanet, Irmaklar, Altun, Anpa Gross, Aypa, Biçen, Birlik Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Gökkuşağı, Gümüş, Grup Gökkuşağı, Hakmar, Happy Center, Kılıç, Karabağ, Kim, Koçak, Mopaş, Onur, Örnek, Rota, Show, Snowy, Sarıyer.