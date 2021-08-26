İstanbul’da ‘metal fırtınası’: Metalium, Sülfür Ensemble, Diabolizer

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta Metalium, Sülfür Ensemble ve Diabolizer konseri 27 Ağustos Cumartesi akşamı metal fırtınası estirecek.
Thrash metal grubu Metalium, tam 25 yıl aradan sonra 2020 yılında yenilenen kadrosuyla çıkardığı üçüncü stüdyo albümü ‘Tenebris’in ilk konserini 27 Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde verecek.
Metalium öncesinde ise sahnede supergroup statüsünde iki kısaçalar kaydeden stoner doom grubu Sülfür Ensemble olacak.
2012’de Kadıköy’de kurulan Death Metal grubu Diabolizer ise sahneye çıkan ilk grup olacak. 2012’de çıkan ‘Shadows of Impending Decimation’ promosu ve 2016’da çıkan ‘Apokalypse’ kısaçalarının ardından, ilk uzunçalar albümü ‘Khalkedonian Death’le grup, sahnelere geri dönecek.
Konser öncesinde DJ kabininde ise İrem Küçükbulut olacak. Küçükbulut, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden metal müzik insanı Çağlan Tekil’in setlistini calacak.
2021’in en keyifli metal konserlerinden biri olarak hatırlanacak bu konserin biletleri biletix’te.
Kapı Açılış 18.00
İrem Küçükbulut “Çağlan Tekil Set” 18.00
Diabolizer 20.00
21.10 Sülfür Ensemble
22.20 Metalium