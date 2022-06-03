İstanbul’da hafta sonu sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul’da bu hafta sonunda, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları’na (AUZEF) gireceklere toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Fotoğraf: AA

Sınav günleri Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavdan iki saat önce başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınavdan sonra iki saat daha devam edecek.