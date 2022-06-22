İstanbul’da Emniyet’in talebiyle yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, il emniyet müdürlüğünün talebiyle yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

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UKOME, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı.

Toplantıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, ek ücret artışı talep ettiği açıklandı.

Teklifte yüzde 28 ile yüzde 42,9 oranında değişen artış istendi. Söz konusu teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 kilometreye kadar çekme ücreti 190 lirada 250 liraya, 9,50 liralık kilometre ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücretin 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücretin 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücretin 32 liraya, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 lira olan ücretin 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücretin 78 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Sınırlı Kullanımlı Biletlerin fiyatları revize edildi

Toplantıda, Sınırlı Kullanımlı Biletlerin (SKB) bilet alımı sonrası bozuk para olarak 1 lira para üstü verdiği belirtildi.

Son dönemde bozuk para basım maliyetinin artması ve darphanenin bozuk para basmaması dolayısıyla 1 lira sıkıntısı oluştuğu belirtilen teklifte, otomatlara yeterli seviyede 1 lira takviyesi yapılamadığından SKB bilet ücretlerinin revize edilmesi istendi.

Oy birliğiyle kabul edilen teklife göre, tek geçişlik bilet 15 lira, iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.

Adakart ücretlerine indirim

Adalar Kaymakamlığı’ndan gelen talep üzerine Adakart sahibi kişilere (Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler) Adalar Deniz Hatlarında (İstanbul Deniz Otobüsleri İDO, Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorları) dört Limit yerine iki Limit uygulanması teklifi de toplantıda teklif edildi.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, Adalar’daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı.

Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3+1 tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aselsan ortak projesiyle 13+1 kişilik araçların projesinin başlandığı vurgulanan teklifte, “Proje tamamlanana kadar Adalar ilçesinde hizmet veren elektrikli tescilsiz araçların kullanımı için verilmiş olan sürenin 18 ay kadar uzatımı gerekmektedir” denildi.

Söz konusu teklif de süre uzatımı altı aya indirilerek kabul edildi.