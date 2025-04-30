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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da depremde hasar alan dört okul boşaltıldı

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından hasar alan dört okul tahliye edildi.

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Deprem sonrası okullarda inceleme yapıldı. Duvarlarında çatlaklar olan ve sıvaları dökülen dört okulun hasarlı olduğu tespit edildi.

Riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan okullar şunlar:

  • Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Fatih Katip Çelebi İlkokulu
  • Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu
  • Üsküdar Halil Rüştü İlkokulu

Kapatılan okullardaki öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerince yakın bölgelerdeki okullara nakledilecek.

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