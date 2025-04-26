Kandilli: İstanbul'da ikisi büyük 455 artçı deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra ikisi büyük 455 artçı sarsıntı oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’in X‘teki paylaşımına göre artçı depremlerin büyüklükleri ve sayısı (bugün 13:00 itibarıyla) şöyle:
- 139’u 1 ve 1,9 büyüklüğünde
- 218’i 2 ve 2,9 büyüklüğünde
- 84’ü 3 ve 3,9 büyüklüğünde
- 11’i 4 ve 4,9 büyüklüğünde
- İkisi 5 ve 5,9 büyüklüğünde
- İlk deprem 6,2 büyüklüğünde