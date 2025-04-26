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Yaramazlara biraz batar!

Kandilli: İstanbul'da ikisi büyük 455 artçı deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra ikisi büyük 455 artçı sarsıntı oldu.

Fotoğraf: Kandilli Rasathanesi / Nurcan Meral Ozel / X

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’in X‘teki paylaşımına göre artçı depremlerin büyüklükleri ve sayısı (bugün 13:00 itibarıyla) şöyle:


  • 139’u 1 ve 1,9 büyüklüğünde
  • 218’i 2 ve 2,9 büyüklüğünde
  • 84’ü 3 ve 3,9 büyüklüğünde
  • 11’i 4 ve 4,9 büyüklüğünde
  • İkisi 5 ve 5,9 büyüklüğünde
  • İlk deprem 6,2 büyüklüğünde

Depremler ve büyüklükleri
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