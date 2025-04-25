Naci Görür: 23 Nisan depremleri İstanbul depremini daha da öne çekti

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 23 Nisan’da meydana gelen depremlerin beklenen İstanbul depremini daha da öne çektiğini söyledi.

Naci Görür. (Youtube)

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Görür, İstanbul’da beklenen depremin bu olmadığını, asıl depremin 7 büyüklüğünün üzerinde olacağını söylemişti.

Görür X hesabından ‘dertleşme’ diyerek şu uyarıları yaptı:

“Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak. (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul depremini daha da öne çekti.

3-Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım.

4- Bizim için önemli olan deprem dirençli kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin.

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titr taşıyan bilimadamı değildir. Saygılarımla.”