İstanbul’da denizi kirleten 35 gemiye 94 milyon liralık ceza

İstanbul Valiliği, bu yıl denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin ‘aralıksız sürdüğü’ belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi yoluyla yürütülen denetim çalışmaları 7 gün 24 saat devam etmektedir.”