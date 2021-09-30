İstanbul’da deniz taksi ücretleri belli oldu

İstanbul’da hizmet verecek deniz taksilerde açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi. Mesafe arttıkça mil başına fiyat düşecek. Taksiler uygulama üzerinden çağırılacak ve 10 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretleri oy çokluğuyla kabul edildi.



Buna göre, deniz taksinin açılış ücreti ve ilk mil 100 lira.

1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra ise mil başına 48 lira olacak.

Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi’nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.

Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 adet taksinin sekiz tanesi, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

Deniz taksiler 10 yolcu taşıyacak, içinde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak.

Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak.

İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.