Deniz taksiler suya indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tamamı yurt içindeki olanaklarla üretildiği belirtilen 50 yeni nesil deniz taksinin sekizini suya indirdi.

Fotoğraflar: İBB

Haliç Tersanesi’nde üretilecek 50 taksinin beşi ‘hibrit sevk sistemli’ olacak. Bugün suya indirilen sekiz taksi, ekimde hizmete girecek. Yıl sonuna kadar 45 deniz taksi üretilecek. Hibrit sistemli deniz taksilerin üretimi ise, 2022 yılı şubat ayında tamamlanacak. 10 yolcu kapasiteli deniz taksiler, bir uygulamayla ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği de eklenerek ‘taksi dolmuş’ gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Taksimetre modeliyle sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde, Beyoğlu’ndaki Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törende, “Bugün denize indirdiğimiz bu deniz taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine deniz vasıtası üretimine dönük belki de onlarca yıl sonra ilk adımı” dedi.

Ulaşımda denizden faydalanma konusunda iyi durumda olmadıklarını, bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini ve denizin ulaşımdaki payını en üst seviyeye taşımak zorunda olduklarını vurgulayan İBB başkanı projenin, ocak ayında aldıkları kararla başladığını anımsattı.

‘Tersane terk edilmiş bir alandı’

İmamoğlu şöyle konuştu: “Deniz taksilerin tümünün Haliç Tersanesi’nde üretilmesi çok çok değerli. Bu detayı, mutlaka ve mutlaka bütün İstanbullunun, bütün Türkiye’nin duyması lazım. Çünkü bu tersane, göreve geldiğimizde bomboş, terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanlar öyle kolay yetişen insanlar değil. Yani gerçekten işlerinin erbabı ve işini iyi yapan insanlar. Bu insanların geldiğimizde iş üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir belediye başkanıyım. Bu manada buradaki ekibimiz en üst seviyede süreci ele aldı ve arkadaşlarımıza, o kabiliyetli arkadaşlarımıza tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış olduk. Sinem Hanım nezdinde, bütün o kocaman aileye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir nevi, yerli ve milli bir ürünü de denize indirmenin keyfini yaşıyoruz.”

Ağı büyütmek istiyorlar

Deniz taksi ağını büyütmek istediklerini, farklı ruhsatlara sahip deniz araçlarını tek bir sistemde toplamayı amaçladıklarını söyleyen İmamoğlu, geçmişte uygulanan modele işlerlik kazandırılmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ne yazık ki yıllar boyu, tam şu karşıda, bir hurdaya dönmüş biçimiyle -ki zorla kaldırdık onları da buradan- bertaraf olmuş bir süreç değil, tam aksine işletilebilir, sürdürülebilir bir mekanizmayla hayatı kolaylaştıracak, akılcı bir sistemle İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek.”

‘3,5 milyon avroluk tasarruf’

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da şu bilgileri paylaştı: “Tekne üretim malzemeleri dahil, tüm ihtiyaçların satın alma süreçleri şirketimiz tarafından yapıldı. Bu sayede ana ekipmanlarda yüzde 23’lük (1,5 milyon avro) pazarlık performansı sağlayarak, aldığımız ekipmanlarda en yakın tedarikçi ile yüzde 17,5’luk (850 bin avro) fark yakaladık. Şirketimizin pazarlık gücünü, ilk yerli ve milli deniz taksi üretiminde bu şekilde göstermiş olduk. Dışarıdan hazır tasarım alarak başka bir tersanede üretim yaptırmak yerine süreci bünyemizde yürütmemizin tekne başına kazancı, 70 bin avro. Bu da bu projenin toplam bütçesinde 3,5 milyon avro tasarruf anlamına geliyor. Kapanma noktasında iken devir aldığımız Haliç Tersanesi’nde bugün denizci vizyonumuzun en önemli göstergelerinden birine şahitlik ediyoruz.”

İlk müşteri İmamoğlu

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Dedetaş, ‘Kırlangıç’ isimli deniz taksinin ilk müşterileri oldu. Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğü’nün bulunduğu iskeleye kadar yolculuk yapan ikili, keyifli bir İstanbul turu attı.