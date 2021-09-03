İstanbul’da çakar-siren denetimleri: Sekiz ayda 2 milyon lira ceza kesildi

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ocak ayından beri yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza kesildi. Kontrol edilen bin 599 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 141 bin 61 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Ekiplerin, bu yılki denetimlerde rekor cezalar uygulandığı belirtildi. İl genelinde 01.01.2021-31.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; araçlara yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339’ar lira para cezası verildi.

Ayrıca bir yıl içerisinde üçüncü kez aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 64 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Ağustosta toplam 265 araç kontrol edildi ve toplam 354 bin 835 lira ceza kesildi.

Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.