İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul’da yarın (27 Mayıs) bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre 15:00’ten kutlamaların bitimine kadar şu güzergâhlar kapalı olacak:

Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimiyle Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti

Bağdat Caddesi üzerindeki Bostancı Meydan’la Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar

Sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney yönü.