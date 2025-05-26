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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul’da yarın (27 Mayıs) bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre 15:00’ten kutlamaların bitimine kadar şu güzergâhlar kapalı olacak:


  • Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimiyle Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti
  • Bağdat Caddesi üzerindeki Bostancı Meydan’la Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar

Sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney yönü.

Fenerbahçe EuroLeague şampiyonu

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