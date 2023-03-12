Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bazı vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Fotoğraf: AA

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.


Anlık güncellenen iptal ve seferlerin ‘https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler‘ sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

SON HABERLER

Bursa Milli Eğitim müdürü görevden alındı

Gaziantep’ten çadır satın alınarak Bursa’ya getirildiğini ve logo basıldığı iddiaları sonrası Bursa İl Milli Eğitim müdürü Serkan Gür görevden alındı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.