İstanbul'da 982 gözaltı

İstanbul genelindeki asayiş uygulamasında 982 kişi gözaltına alındı.

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Dün akşamki iki aşamalı uygulamanın ilk etabında (20:00-22:00 arası) 215 sabit noktada 1471 personel, bir polis helikopteri ve beş Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimleri, ikinci aşamadaysa (22:00-23:59 arası) 1390 personelle umuma açık yerlerde kontrol yapıldı.

325 bin 136 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 539 kişiyle birlikte toplam 982 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada şunlaraysa el konuldu:

40 ruhsatsız tabanca

Beş tüfek

13 kurusıkı tabanca

46 fişek

1883 gram uyuşturucu madde

745 adet uyuşturucu hap

143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolar

Denetlenen 254 işyerine ikisine yasal işlem uygulandı.

29 kişiye toplam 23 bin 800 lira para cezası kesildi.

12 sürücüye işlem yapıldı, üç araç trafikten men edildi.