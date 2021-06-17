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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı

İstanbul ve Trakya’da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.


Yarın gün boyu devam etmesi beklenen yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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