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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Azerbaycan’dan ekipler deprem bölgesine doğru yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve çevre illerin itfaiye, arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı. Azerbaycan’dan da 370 kişilik ekip alışmalara katkı için deprem bölgesine gidiyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplanan arama kurtarma ekipleri ilk olarak tarifeli seferlerle deprem bölgesine sevk edildi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ekiplerin yola çıktığını bildirdi:

“İstanbul’dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 arama kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı.”

Azerbaycan’dan destek

Aynı zamanda Azerbaycan’dan da 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

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