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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Ankara dahil 18 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara dahil 18 ilde sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: İBB

Sağanak beklenen iller:


  • İstanbul
  • Ankara
  • Çankırı
  • Yozgat
  • Çorum
  • Nevşehir
  • Adana
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Zonguldak
  • Amasya
  • Sinop
  • Samsun
  • Trabzon
  • Rize
  • Erzurum
  • Kars
  • Van

İstanbul dahil 34 ile sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı

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