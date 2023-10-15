İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği vatandaşlara fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji, pazartesi günü Batı Karadeniz’de fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul Valiliği de vatandaşları bu fırtına konusunda uyardı.
Yarın sabah saatlerinde fırtınanın etkili olacağını belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
“Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”