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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği vatandaşlara fırtına uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji, pazartesi günü Batı Karadeniz’de fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul Valiliği de vatandaşları bu fırtına konusunda uyardı.


Yarın sabah saatlerinde fırtınanın etkili olacağını belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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