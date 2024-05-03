İstanbul Tabip Odası’nı yönetmek için dört liste yarışacak

MESUDE DEMİR

İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, odayı iki yıl yönetecek ekibi seçmek için 5 Mayıs Pazar sandığa gidecek. Türkiye’nin en eski ve 34 bin 734 üyesiyle en büyük tabip odasını yönetmek için dört grup yarışacak.

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Bakan Koca işaret fişeğini attı

Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ısrarla görmezden gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda, hekimleri tabip odalarına yönlendirmişti. Koca, “Hekimleri, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum” demişti. Kocanın bu açıklaması oda seçimlerinde kendilerine yakın grupların listelerinin desteklenmesi çağrısı olarak yorumlanmıştı. Hatta bazı odaların üyelik başvurularında hareketlenme de yaşanmıştı.

Tabip odası yönetim kurulu üyeliği en fazla iki dönem üst üste yapılabiliyor. 2022’’de seçilen Prof. Dr. Nergis Erdoğan yeni listede yer almamayı tercih etti.

Hekimler Fatih Karagümrük’te Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip ile Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde kurulan sandıklarda 09.00-17.00 arasında oy kullanabilecek.

Demokratik Katılım Grubu ‘iyi’ ve ‘onurlu’ hekimlik için yeniden aday

Oda yönetim ve denetleme kurulları adaylığı için beş, onur kurulu adaylığı içinse 10 yıllık mesleki deneyim gerekiyor.

Odayı 34 yıldır yöneten Demokratik Katılım Grubu bu seçimde de liste çıkardı. Grubun oda başkanı adayı çocuk kardiyoloğu Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu. Yönetim kurulu adaylarıysa Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Fikret Aydın, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Okay Toygar ve Dr. Yasemin Demirci’den oluşuyor. Gelinen durumdan AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm programını sorumlu tutan grup, hekimlerin özlük haklarını savunmak, ülkenin sağlık sisteminin hastalar, hekimler, sağlık emekçileri, kısaca toplumun tüm kesimleri için nitelikli, insana yaraşır, şiddetten arınmış, haklarının gasp edilmediği bir biçimde yapılandırılması için mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyor. “Bu memleket bizim” diyen grup, çağdaş, laik, demokratik bir ülkede iyi ve onurlu hekimlik yapmak için oy istiyor.

Değişimciler üçlü koalisyon

İkinci grupsa Değişim Grubu. Başkan adayı aynı zamanda avukat da olan Dr. Ahmet Erçek. Yönetim kurulu adaylarıysa Dr. Esra Akyılmaz, Dr. Turgut Adatepe, Dr. Gündüllah Torun, Dr. Nedim Uzun, Dr. Nesriye Demirel ve Dr. Abdülkadir Turgut. Grubun ilginç bir kombinasyondan oluşuyor. Listelerinde AKP hükümetine yakın Tabip-Sen ile Hekim Hakları Derneğinin yanı sıra cumhuriyetçi (ulusalcı) hekimler var. “Güçlü oda, güçlü hekim” sloganını benimseyen grup, yeşil pasaport, ev kooperatifi kurmak gibi vaatlerde de bulunuyor.

Çağdaş Hekimler Birliği yeni bir oda inşa etmeyi hedefliyor

Çağdaş Hekimler Birliği’nin başkan adayı, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu. Yönetim kurulu adaylarıysa Dr. Serap Baş, Dr. Serkan Özbakış, Dr. Ayşe Eda Bayram Palaoğlu, Dr. Hande Çeliker Atabek, Dr. Çağatay Nuhoğlu ve Dr. Semih Yazla. Grup seçim bildirgesinde özetle şöyle diyor: “Hedefimiz hekim sorunlarına sahip yeni bir tabip odası inşa etmek. Hekimlerin tabip odasını sahiplenmesini sağlamak. Güçlü bir tabip odası oluşturmak.”

Türk Hekimleri Birliği: Söz siyaset yapmayacağız

Liste çıkaran dördüncü grup Türk Hekimleri Birliği. Başkan adayları kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Salih Aydın. Yönetim kurulu listeleri, Dr. Abdullah Tüten, Dr. Savaş Çamur, Dr. Ayşe Demir, Dr. Şuayip Gülümser, Dr. Ayşenur Önalan ve Dr. Sena Nur Yetkin’den oluşuyor. Birlik siyaset yapmama sözü veriyor: “Sorunların çözümlerini hazırladık. Oda 34 yıldır aynı anlayışla yönetiliyor. Hekimlerden yana karar almakta zorlanıyorlar. Hekimlerden yana olmaya söz veriyoruz.”

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