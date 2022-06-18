İstanbul Modern’den ‘Sanal Dedektifler’: Çocuklar ipucu peşinde sergi gezerek öğreniyor

İstanbul Modern ‘Şimdinin Peşinde’ adlı sergisi, çocuklara özel hazırlanan ‘Sanal Dedektifler’ adlı eğitim programıyla çevrimiçi gezilebiliyor.

Fotoğraf: İstanbul Modern

Müze 2018-2020 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisinden yola çıkarak sekiz sanatçıya ve çalışmalarına odaklanan ‘Sanal Dedektifler’, çocuklara eğlenceli bir sanat serüveni vadediyor.

Sanal tura, İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyor. İki farklı yaş grubuna yönelik tasarlanan ‘Sanal Dedektifler’ dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez’in sesiyle ipuçları verdiği bulmaca bölümü, çocukları bir sonraki sanat yapıtına yönlendirip bilgiler sunuyor.

Sanal turda çocuklar, sanatçının yaşam öyküsünü de öğreniyor. Müze uzmanlarının yapıtları anlattığı videoları izleyerek, turun içinde ele alınan sanat kavramlarını keşfediyorlar. Öğretmenler de bu turu eğitim programlarında faydalanabilecekleri bir kaynak olarak kullanabiliyor.

Çocukların resimleri sergileniyor

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ‘Sanal Dedektifler’i tamamlayan çocuklar için etkinlik kartları da hazırlayan İstanbul Modern, bu kartlardan yola çıkarak resimlerini tamamlayan çocukların çalışmalarını Sanal Dedektifler Resim Galerisi’nde sergiliyor.