İstanbul Modern’de ‘Günümüz Sanatı ve NFT’ atölyesi

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern çevrimiçi ‘Günümüz Sanatı ve NFT’ semineri düzenliyor.
Altı haftalık seminerde çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay şu konuları işleyecek: Teknoloji temelli çağdaş sanat üretimleri, ‘yeni medya‘, ‘dijital sanat‘ ve ‘NFT‘, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerindeki değişim, dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratikleri, sanatçının değişen rolü.
Atölye Modern çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı. Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve [email protected].
Ders programı: 24, 31 Mart; 7, 14, 21, 28 Nisan 2022; 19.30 – 21.30.