İstanbul için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış ve lodos fırtınası uyarısı yayınladı.

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MGM’nin aktardığına göre cuma saat 18.00 ile cumartesi saat 18.00 arasında kentte hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Yarın bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.