İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak iniş-kalkış yapabilecek.

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Proje çalışmaları 2022’nin son çeyreğinde başladı.

TRT Haber’in aktardığına göre havalimanında ‘eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu’ bugün aynı anda üç uçak kalkışıyla başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağını söyledi.

Yeni sistemle İstanbul Havalimanı’nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, “Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD’de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa’da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak” dedi.

Bakan, yeni sistem hakkında şunları söyledi:

“Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor.”