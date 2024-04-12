Terapi köpekleri, İstanbul Havalimanı'nda görev başında

İstanbul Havalimanı’nın terapi köpekleri yolculara destek vermek, onları sakinleştirmek için koridorlarda dolaşıyor.

Fotoğraflar: AP

İstanbul Havalimanı şu an dünyanın en büyük ve yoğun ulaşım merkezlerinden biri. Her gün milyonlarca insan bu havalimanını kullanarak dünyanın dört bir yanına uçuyor. Ancak uçuş, herkes için psikolojik olarak çok da konforlu geçmiyor. Aslında bir çok yolcu uçuş korkusu ya da endişesi yaşıyor.

Neyse ki İstanbul Havalimanı’nın bu durum için çok tatlı bir çözümü var. Şimdilerde kalabalık koridorlarda beş yeni özverili işçi, endişeli yolculara pati uzatmak için görev başında. İstanbul Havalimanı’nın terapi köpekleri yolculara destek vermek, onları sakinleştirmek için koridorlarda dolaşıyor.

Evcil hayvan dostu havalimanının, yolculardaki stres ve endişeyi azaltmak amacıyla hayata geçirdiği yeni pilot projesinde yer alan bu köpeklerin hepsi profesyonel olarak eğitilmiş ve insanları rahatlatmaya koşullandırılmış sertifikalı terapi köpeklerinden oluşuyor.

Köpek terapi takımı, ses ve insan gibi dikkat dağıtıcı uyarıcılara duyarsızlaşmanın öğretildiği, aylar süren bir hazırlık ve yoğun eğitim sonrasında geçtiğimiz Şubat ayından beri görev yapıyor.

Associated Press’in fotoğrafladığı Kuki ve Alita ise bu tatlı köpeklerden sadece ikisi.