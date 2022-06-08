‘İstanbul Finans Merkezi’ teklifi komisyondan geçti: Katılımcılara büyük vergi indirimleri

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi kanunu teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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İFM’deki tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanmasıyla ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından yürütülecek.

Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Finansal kuruluşların İFM’deki finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin, yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerdeyse yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmayacak.