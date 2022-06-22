İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi yasalaştı

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Fotoğraf: AA

Kanuna göre İFM’deki tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek.

Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Finansal kuruluşların İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80’i Gelir Vergisi’nden istisna olacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmayacak.