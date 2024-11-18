İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı’nda dümeni arızalanan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde ‘NAZAN’ isimli tankerin dümeni arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arızalanan tanker için iki römorkörü olay yerine gönderdi.
Müdürlüğün açıklaması şöyle:
“NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.”
Tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi’ne demirletilmesinin ardından gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı.