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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı’nda dümeni arızalanan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Fotoğraf: AA

Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde ‘NAZAN’ isimli tankerin dümeni arızalandı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arızalanan tanker için iki römorkörü olay yerine gönderdi.

Müdürlüğün açıklaması şöyle:

“NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.”

Tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi’ne demirletilmesinin ardından gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

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