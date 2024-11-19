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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı.

Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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