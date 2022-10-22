İstanbul Barosu’nda Mahsa Amini gerginliği: Konuşmak isteyen İranlı avukata engel

İstanbul Barosu’nun yeni başkanının seçileceği 52’nci Genel Kurul Toplantısı’nda, Mahsa Amini için konuşmak isteyen İranlı avukat Şerare Erfan’a Divan Kurulu izin vermeyince gerginlik çıktı.

Fotoğraf: ANKA

İran’da 22 yaşındaki Amini, Tahran’da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Buna karşı ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Haliç Kongre Merkezi’nde devam eden İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda gerginlik çıktı. ANKA’nın haberine göre başkan adaylarından avukat Elif Görgülü’nün konuşması sırasında kürsüye gelen İranlı avukat Şerare Erfan, Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle ilgili bir dakika konuşmak istedi.

Avukat Elif Görgülü, kendi konuşmasının son bir dakikalık bölümünde kürsüyü Şerare Erfan’a devretmek istediğini söyledi. Görgülü daha sonra, Erfan’ı kürsüye davet etti.

İstanbul Barosu Divan Kurulu üyeleriyse bu duruma karşı çıktı. Divan Kurulu sözcüsü, “Kürsü işgali gibi bir konuşmayı kimse yapmamalıdır” dedi. Bunun üzerine, Divan Kurulu üyeleriyle salonda bulunan avukatlar arasında tartışma başladı. Kürsü önüne toplanan avukatlar, Şerare Erfan’a izin verilmediği için Divan Kurulu üyelerini protesto etti.