İsrailli bakan Gazze’ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceklerini söyledi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kıtlığa sürükledikleri Gazze’ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

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İsrail 7 Ekim 2023’ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

BM, İsrail’in yoğun saldırısı altındaki kentte 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından İsrail’in Gazze’de un sevkiyatını durdurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze’ye ulaştırılacak un yardımının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla dağıtılacağını kaydeden Smotrich, un sevkiyatını engelleme kararı aldıklarını belirtti.

ABD merkezli Axios haber sitesinde Smotrich’in, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatının Gazze’ye ulaştırılmasını haftalardır engellediği kaydedilmişti.