İsrail’in saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı

İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırılarında 33 medya kurumu hedef alınırken, 170 gazeteci de yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, Batı Şeria’daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze’dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu söyledi.

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Gazze’de 70, Kudüs’te ise 100 gazeteci yaralandı.

Savaş uçaklarının Gazze’de 19 Mayıs’taki bombardımanında ise ‘Kudüs’ün Sesi’ adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Ebu Bekir, sendika olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sunmak üzere uluslararası gazetecilerle işbirliği içinde bir rapor hazırlandığını dile getirdi.

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AP ve Al Jazeera ofisleri de hedef alındı

İsrail 15 Mayıs’ta Gazze’deki Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera televizyonuna ait ofislerin de bulunduğu binayı vurdu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 17 Mayıs’ta UCM’den bu bombalamaya ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

10 Mayıs’ta başlayıp dün yerel saatle 02:00’de biten saldırılarda toplam hayatını kaybeden Filistinli sayısı ise 248.