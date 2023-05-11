İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 25’e yükseldi

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e çıktı.
Gazze’deki sağlık bakanlığından İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yayınlandı.
Açıklamaya göre İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25’e, yaralı sayısı 76’ya yükseldi.
İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali’nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Hareket daha önce, İsrail’in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey üç ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi’nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlatmıştı.
Filistinli gruplar da Gazze’den İsrail’e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.
İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri sonuç vermemişti.
İsrail’den Gazze’ye saldırı: Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü
- Çok okunanMansur Yavaş, ‘terör’ diyen Erdoğan’a teklifini hatırlattı
- Çok okunanDiken derledi: Bugüne kadarki anketler ne diyor?
- Çok okunanBritanya’da ilk: Üç kişinin DNA’sını taşıyor
- Çok okunanKapalıçarşı’da altın akını: Satışlar iki katına çıktı
- Çok okunan‘Bay Kemal’in tahtası’nda bugün: Yapay zeka ve yenilenebilir enerji
- Çok okunanAvrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi’ni onayladı