İsrail’de üçüncü ve dördüncü doz karşılaştırması: Üç kat fazla direnç

İsrail Sağlık Bakanlığı 60 yaş üstünde dördüncü doz aşının, aynı yaş grubundaki üç dozlulara kıyasla ağır hastalığa karşı üç kat daha fazla dirençli hale getirdiğini duyurdu.

Ülkede ay başından itibaren, daha bulaşıcı Omicron varyantına karşı önlem olarak 60 yaş üstüne dördüncü doz Pfizer/BioNtech aşısı uygulanmaya başlamıştı.

Bakanlık ayrıca dördüncü dozun 60 yaş üstünde, üç doz aşı yaptıranlara kıyasla hastalığa karşı iki kat fazla dayanıklılık sağladığını açıkladı.

Bakanlığın dünkü açıklamasında, söz konusu çalışma için ülkenin en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi ve ülkenin en büyük üniversitelerinde, 60 yaş üstü dördüncü doz aşı yaptıran 400 bin kişiyle, aynı yaş grubundan yaklaşık dört ay önce üçüncü aşısını yaptırmış 600 bin kişinin kıyaslandığı ifade edildi.