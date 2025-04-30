İsrail'de orman yangını: Uluslararası yardım talep edildi

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar nedeniyle uluslararası yardım talebinde bulundu.

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Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı’nda başlayıp yayılan yangında 10 yerleşim yerinde yaklaşık yedi bin kişi tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını henüz kontrol edemedi.

Yangınlar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 12 bin dönüm (yaklaşık 1700 futbol sahası) alanın yandığı aktarıldı.

Yetkililer hava muhalefeti nedeniyle uçakların da yangına müdahale edemediğini duyurdu.

Kudüs yakınlarındaki Latrun Zırhlı Birlikler Anıtı ve Müzesi de yangından etkilendi.

İsrail itfaiyesi Kudüs bölge sorumlusu “Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın” dedi

İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına almaktan ‘çok uzak’ olduğunun belirten bölge sorumlusu, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini söyledi.

İsrail Polis sözcüsüyse yangının ülkenin önemli otoyollarından 1 No’lu otobana yaklaştığını kaydetti. Bazı otoyollar da ulaşıma kapandı.

Genelkurmay başkanı, orduya yangınla mücadelede polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine yardımcı olma emri verdi.

Tel Aviv yönetimi uluslararası yardım çağrısı yaptı

Tel Aviv yönetimi yangınlara müdahale için Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkelerden uluslararası yardım talep etti.

İtalya ve Hırvatistan’dan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere üç uçağın ülkeye geleceği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Bakan Gideon Saar’ın yardım için Britanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan’dan mevkidaşlarıyla görüştüğünü bildirdi.