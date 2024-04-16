İsrail ve İran'da eller tetikte

İsrail, İran’a karşı saldırı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İran da İsrail saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre İsrail ‘İran’ın karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyecek sınırlı bir saldırı’ planlıyor. İsrailli yetkililer İran’ın doğrudan bir saldırı gerçekleştirerek kırmızı çizgiyi aştığı ve buna mutlaka karşılık verilmesi gerektiği görüşünde.

Bu kapsamda İsrail Hava Kuvvetleri hazırlıklarını tamamladı. Saldırının kapsamı ve zamanı belirsiz. İran’da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldır da ihtimal dahilinde.

Buna karşılık İran da İsrail’in saldırısına karşılık vermeye hazır.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, ‘saniyeler içinde karşılık verileceğini’ söyledi: “Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor.”

Ne olmuştu?

İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı.

İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düşmüştü. İsrail’in İran’ın misillemesinden neredeyse hiç zarar görmemesi gerilimi daha da azaltmıştı. Yine de İsrail’in olası bir karşı saldırısının gerilimi yeniden tırmandırmasından kaygı duyuluyor.