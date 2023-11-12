İsrail: Şifa Hastanesi’ndeki bebekler güvenli yere nakledilecek

İsrail, Gazze’de bulunan erken doğmuş bebeklerin Şifa Hastanesi’nden başka güvenli bir yere nakledileceğini söyledi.

Fotoğraf: BBC

Dün hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesine elektrik bulunmadığı için iki prematüre bebeğin öldüğü bildirilmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail yönetimi bebeklerin hastaneden başka güvenli bir yere nakledileceğini söyledi.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastaneye yakıt teklif ettiklerini ancak Hamas’ın bunu reddettiğini söyledi.

Şifa Hastanesi’ndeki doktorlar, enerji kaynaklarının onarımının birinci öncelik olması gerektiğini belirtiyor.

Ancak bebeklerin nereye nakledileceği henüz bilinmiyor.

İnsan Hakları İçin Çalışan Doktorlar örgütünün aktardığına göre 37 bebek de ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bölgede şu anda faaliyet verebilir durumdaki tek hastanenin El Ehli Hastanesi olduğu bildiriliyor.

El Ehli Hastanesi Ekim ayında bir füzeyle vurulmuştu.