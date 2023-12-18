İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 19 bin 453’e yükseldi

İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453’e yükseldi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son üç gündeki saldırılarda 653 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453’e yükseldi.