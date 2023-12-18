Gazzeli yetkililer: İsrail 96 gazeteciyi öldürdü

Gazzeli yetkililer, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 96’ya yükseldiğini duyurdu.
Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 20 bine dayanmıştı. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 96’ya çıktığını duyurdu.
Medya Ofisi, İsrail’in Gazze’de gazetecileri ‘gerçekleri gizlemek, haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü’ kaydetti.