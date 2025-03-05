İsrail ordusundan Türkçe hesap: Sözcü 'eski bir gangster'

İsrail ordusu X’ten Türkçe hesap açtı. Hesabın tanıtımını yapan ordunun sözcü Arye Shalicar, İsrail basınına göre ‘eski bir gangster.’

Arye Shalicar, Türk arkadaşıyla birlikte (en sağda) Fotoğraflar: X / The Times of İsrael

İsrail ordusu, X’te Türkçe paylaşımlar yapmak amacıyla ‘IDF Türkçe’ ismiyle yeni bir hesap açtı.

Hesabın duyurusunu daha önce İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Arye Shalicar yaptı.

The Times of Israel‘te 2013’teki bir haberine göre Shalicar ‘eski bir gangster.’

Almanya’da büyüyen Shalicar, haberde gençlik dönemini “Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir” diye anlatıyor.

Habere göre ‘Berlin Crime’ isimli çetenin kurucusu olan Shalicar eğitim aldığını çete arkadaşlarından gizlemişti.

‘Sapına kadar siyonist’

AA’nın aktardığına göre Berlin merkezli Tagesspiegel’se portre haberinde Shalicar’dan “Berlin’deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldi, çetesine bulaşan bir kişiyi bıçakladı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştı” diye bahsediliyor.

Haberde Shalicar’ın 17 yaşındayken evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı ve kendisini ‘sapına kadar siyonist’ olarak tanımladığı yazılıyor.