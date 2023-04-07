İsrail ordusundan Lübnan’a hava saldırısı

İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde terörist Hamas’a ait noktaları vurdu. Hamas’ın Lübnan içerisinde faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz. İsrail’e yapılan her saldırıdan da Lübnan hükümetini sorumlu tutmayacağız” denildi.

The IDF struck targets including terrorist infrastructures belonging to Hamas in southern Lebanon.



The IDF will not allow the Hamas terrorist organization to operate from within Lebanon & hold the state of Lebanon responsible for every directed fire emanating from its territory. pic.twitter.com/LIAlbOa3Rn — Israel Defense Forces (@IDF) April 7, 2023

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail’e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az üç füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine gün içerisinde 34 roket atıldığını açıklamıştı ve saldırılardan Hamas’ı sorumlu tutmuştu.