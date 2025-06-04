İsrail ordusu Suriye'ye havadan saldırdı

İsrail ordusu Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail’in açıklamasına göre savaş uçakları Suriye’nin güneyini hedef aldı.
Saldırının Suriye’den İsrail’e doğru fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde açık alana düştüğü öne sürülen roketlere cevap olduğu belirtildi.
Suriye’ye ait silahlar hedef alınırken mevcut durumdan sorumlu olduğu savunulan yeni Şam yönetimi de tehdit edildi.
Esad rejiminin devrilmesinden sonra ilk kez ‘Suriye’den roket atıldı’ iddiası
İsrail ordusu, Suriye’den iki roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde açık alana düştüğünü duyurmuştu. Buna karşı Suriye’ye topçu atışları başlamıştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre İsrail topçu atışları Dera’nın batısındaki Yermuk Havzası’nı hedef almıştı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X’ten Suriye’ye saldırı tehdidinde bulunmuştu.