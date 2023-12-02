İsrail, Hamas’la Katar’daki dolaylı müzakerelerin ‘çıkmaza girmesi’ nedeniyle istihbarat başkanının ülkeye çağrıldığını duyurdu.

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Başbakanlık Basın Ofisi’nden paylaşılan yazılı açıklamada, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’la sürdürülen dolaylı müzakerelerin ‘çıkmaza girdiği’ belirtildi.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Mossad Başkanı Barnea ve ekibinden İsrail’e geri dönmelerini istediği ifade edildi.

Açıklamada, varılan mutabakatta Hamas’ın elindeki İsrailli esir çocuk ve kadınların tamamının serbest bırakılması kısmını yerine getirmediği kaydedildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Mossad’dan bir heyetin Katarlı yetkililerle Gazze’de 24 Kasım’da başlayan ve dün sona eren ‘insani aranın’ yeniden başlatılmasını görüşmek için Doha’da olduğu belirtilmişti.