İsrail’de AA muhabirine saldırı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’a önce silah çekti sonra yere düşürüp tekmeledi. Gazeteci hastaneye kaldırıldı.
Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi’nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.
Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp tekmeleyerek dövdü.
Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralar olan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi’ne kaldırıldı.
İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.