İsrail gözdağı verdi: Ortadoğunun her yerine ulaşabilecek güçteyiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ‘Ortadoğu’nun her yerine ulaşabilecek güçte’ olduklarını söyledi.

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İsrail ordusunun açıklamasına göre Halevi, İsrail’in güneyindeki Nevatim Üssü’nde F-35 ‘Adir’ savaş uçaklarının bulunduğu 140’ıncı Filo karargahını ziyareti sırasında konuştu.

AA’nın haberine göre İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların bir ayı geride bıraktığını kaydeden Halevi, bu sürede ‘Hamas’a sert darbeler vurduklarını’ iddia etti.

Halevi, Gazze dışında ‘diğer bölgelerdeki’ tehditlere karşı da harekete geçmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Bu üs Ortadoğu’nun her yerine ulaşabilecek güçtedir” diye konuştu.